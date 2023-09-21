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В Ростовской области погиб 13-летний водитель в аварии с грузовиком

В Ростовской области погиб 13-летний водитель в аварии с грузовиком

21 сентября 2023, 04:46
Фото: 1MI
В Ростовской области погиб подросток в аварии с участием мотоцикла и грузовика, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в станице Мигулинской на улице Центральной. Здесь 13-летний парень сел за руль мотоцикла «Урал» и поехал кататься.

Во время разворота он не посмотрел по сторонам и столкнулся с грузовиком «ЗИЛ». В результате подросток скончался до приезда скорой.

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В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее водитель умер за рулем и влетел в бензовоз и грузовик на Малиновского в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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