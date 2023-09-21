В Ростовской области власти хотели потратить 4 млн на оценку качества дороги

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Заказчиком выступило министерство транспорта региона, которому потребовался авторский надзор за строительством «Северного радиуса» в составе Ростовского транспортного кольца. Речь идет об участке дороги в Мясниковском районе.
Подрядчика выбирали в рамках электронного аукциона и начальная цена контракта составляла 4,4 миллиона рублей. Участниками стали две компании, которые сбили цену при попытке одержать победу.
В результате победителем стала компания «Дорис», согласившаяся выполнить работы за 1,1 миллиона рублей.
Согласно данным системы «Спарк», организацию зарегистрировали в 2020 году. В прошлом году чистая прибыль составила два миллиона рублей.
Ранее были названы шесть самых богатых строителей Ростовской области.