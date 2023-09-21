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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:25

В Ростовской области власти хотели потратить 4 млн на оценку качества дороги

В Ростовской области власти хотели потратить 4 млн на оценку качества дороги

21 сентября 2023, 05:23
Фото: 1MI
В Ростовской области выбрали подрядчика, который оценит качество дороги в Мясниковском районе, говорится в материалах госзакупок.

Заказчиком выступило министерство транспорта региона, которому потребовался авторский надзор за строительством «Северного радиуса» в составе Ростовского транспортного кольца. Речь идет об участке дороги в Мясниковском районе.

Подрядчика выбирали в рамках электронного аукциона и начальная цена контракта составляла 4,4 миллиона рублей. Участниками стали две компании, которые сбили цену при попытке одержать победу.

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В результате победителем стала компания «Дорис», согласившаяся выполнить работы за 1,1 миллиона рублей.

Согласно данным системы «Спарк», организацию зарегистрировали в 2020 году. В прошлом году чистая прибыль составила два миллиона рублей.

Ранее были названы шесть самых богатых строителей Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#Госзакупки#Строительство#Мясниковский район#Контракт#Ростовское транспортное кольцо#Северный радиус#Компания#Министерство транспорта#Спарк
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