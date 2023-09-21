В Сети расходится видео драки продавцов с полицейскими в Таганроге

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
По данным канала, несколько продавцов на рынке праздновали день рождения и закупились для этого алкоголем, из-за чего мероприятие завершилось скандалом. Под воздействием алкоголя торговцы начали оскорблять других сотрудников и мешать им работать.
«В результате неприличного поведения коллег возмущенные сотрудники обратились к администрации рынка. На место происшествия прибыли полицейские, на которых напали пьяные продавцы», — заявил канал.
По некоторым данным, всех нападавших скрутили и увезли. Но официального подтверждения информации о конфликте не было, она уточняется.
На размещенном в Интернете видео показана сама драка с сотрудниками полиции.
Ранее в полиции прокомментировали жестокую драку в ночном магазине в Ростове.