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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:35

Опубликовано видео драки продавцов с полицейскими в Таганроге

В Сети расходится видео драки продавцов с полицейскими в Таганроге

21 сентября 2023, 11:33
Фото: 1MI
Опубликовано видео драки продавцов с полицейскими в Таганроге
В Интернете разместили видео с дракой сотрудников рынка в Таганроге и полицейских, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По данным канала, несколько продавцов на рынке праздновали день рождения и закупились для этого алкоголем, из-за чего мероприятие завершилось скандалом. Под воздействием алкоголя торговцы начали оскорблять других сотрудников и мешать им работать.

«В результате неприличного поведения коллег возмущенные сотрудники обратились к администрации рынка. На место происшествия прибыли полицейские, на которых напали пьяные продавцы», — заявил канал.

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По некоторым данным, всех нападавших скрутили и увезли. Но официального подтверждения информации о конфликте не было, она уточняется.

На размещенном в Интернете видео показана сама драка с сотрудниками полиции.

Ранее в полиции прокомментировали жестокую драку в ночном магазине в Ростове.

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