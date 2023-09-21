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В Суворовском и Платовском ремонтируют дороги

В Суворовском и Платовском ремонтируют дороги

21 сентября 2023, 10:21
Фото: АО Ростовское / ЖК Суворовский
Почти две с половиной тысячи квадратных метров покрытия восстановил застройщик.

Наибольший объем работ пришелся на Суворовский. Здесь заново уложено 1 700 квадратных метров асфальта, в том числе и на отрезке муниципальной дороги по улице Вавилова. Также проведен мелкоямочный ремонт на внутриквартальных проездах.

700 квадратных метров дорожного покрытия заменено в Платовском, в том числе на ул. Теряева, основной, ведущей в жилой район. Суммарно затраты на ремонт муниципальных дорог в обоих районах превысили 7 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что застройщик, ВКБ-Новостройки, также построил в Суворовском пешеходную аллею площадью около двух тысяч квадратных метров, стоимостью более 6 миллионов рублей.

Фото: ЖК Суворовский
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