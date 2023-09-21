В Суворовском и Платовском ремонтируют дороги

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Наибольший объем работ пришелся на Суворовский. Здесь заново уложено 1 700 квадратных метров асфальта, в том числе и на отрезке муниципальной дороги по улице Вавилова. Также проведен мелкоямочный ремонт на внутриквартальных проездах.
700 квадратных метров дорожного покрытия заменено в Платовском, в том числе на ул. Теряева, основной, ведущей в жилой район. Суммарно затраты на ремонт муниципальных дорог в обоих районах превысили 7 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что застройщик, ВКБ-Новостройки, также построил в Суворовском пешеходную аллею площадью около двух тысяч квадратных метров, стоимостью более 6 миллионов рублей.