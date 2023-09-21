В Суворовском и Платовском ремонтируют дороги

Наибольший объем работ пришелся на Суворовский. Здесь заново уложено 1 700 квадратных метров асфальта, в том числе и на отрезке муниципальной дороги по улице Вавилова. Также проведен мелкоямочный ремонт на внутриквартальных проездах.