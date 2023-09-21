В центре Ростова-на-Дону ограничили движение по улице Восточной до 21 декабря

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Причиной является строительство комплекса жилых домов на Восточной и Красноармейской. По этой причине нельзя проехать на участке по Восточной от дома №9 до Кировского проспекта.
А с 7 октября появится выделенная полоса для общественного транспорта на улице 5-го Донского Корпуса на участке от Доломановского до Братского. Ее сделают в восточном направлении для повышения эффективности работы автобусов.
Ранее в Ростове приостановили работу трех троллейбусных маршрутов с 19 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.