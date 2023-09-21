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В центре Ростова-на-Дону ограничили движение по улице Восточной до 21 декабря

В центре Ростова-на-Дону ограничили движение по улице Восточной до 21 декабря

21 сентября 2023, 08:31
Фото: 1MI
В центре Ростова-на-Дону ограничили движение по улице Восточной до 21 декабря
В Ростове-на-Дону продлили ограничение движения в части улицы Восточной, сообщили в городской администрации.

Причиной является строительство комплекса жилых домов на Восточной и Красноармейской. По этой причине нельзя проехать на участке по Восточной от дома №9 до Кировского проспекта.

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А с 7 октября появится выделенная полоса для общественного транспорта на улице 5-го Донского Корпуса на участке от Доломановского до Братского. Ее сделают в восточном направлении для повышения эффективности работы автобусов.

Ранее в Ростове приостановили работу трех троллейбусных маршрутов с 19 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Строительство#Ограничение движения#Жилые дома
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