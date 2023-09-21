Водителей в Ростове-на-Дону удивили высокие цены на бензин в городе

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Местные жители еще с лета жалуются на резкий рост цен на топливо, который не останавливается. По их словам, стоимость литра АИ-92 достигла 58,7 рубля.
АИ-98 на одной из АЗС стоит почти 72 рубля, АИ-95 — 65,7 рубля. Автора возмутили цены, о чем он рассказала в соцсетях.
«Куда мы катимся», — написали пользователи в комментариях. Ростовчане посоветовали водителю искать другие заправки, так как цены на них могут быть ниже.
Добавим, что некоторые автолюбители жалуются на дефицит бензина на заправках. В частности, они не могут найти в продаже АИ-92.
Ранее эксперт рассказал, когда в Ростовской области снизятся цены на бензин и дизель. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.