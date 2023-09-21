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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Водителей в Ростове-на-Дону снова удивили высокие цены на бензин в городе

Водителей в Ростове-на-Дону удивили высокие цены на бензин в городе

21 сентября 2023, 12:09
Фото: 1MI
Водителей в Ростове-на-Дону снова удивили высокие цены на бензин в городе
В Ростове-на-Дону стоимость литра бензина АИ-92 приблизилась к 59 рублям, сообщили водители в Telegram.

Местные жители еще с лета жалуются на резкий рост цен на топливо, который не останавливается. По их словам, стоимость литра АИ-92 достигла 58,7 рубля.

АИ-98 на одной из АЗС стоит почти 72 рубля, АИ-95 — 65,7 рубля. Автора возмутили цены, о чем он рассказала в соцсетях.

Эксперт рассказал, когда в Ростовской области снизятся цены на бензин и дизель
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«Куда мы катимся», — написали пользователи в комментариях. Ростовчане посоветовали водителю искать другие заправки, так как цена на них могут быть ниже.«Куда мы катимся», — написали пользователи в комментариях. Ростовчане посоветовали водителю искать другие заправки, так как цена на них могут быть ниже.
«Куда мы катимся», — написали пользователи в комментариях. Ростовчане посоветовали водителю искать другие заправки, так как цена на них могут быть ниже.
Фото: t.me/etorostov

«Куда мы катимся», — написали пользователи в комментариях. Ростовчане посоветовали водителю искать другие заправки, так как цены на них могут быть ниже.

Добавим, что некоторые автолюбители жалуются на дефицит бензина на заправках. В частности, они не могут найти в продаже АИ-92.

Ранее эксперт рассказал, когда в Ростовской области снизятся цены на бензин и дизель. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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