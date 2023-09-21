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Водители автобусов рассказали, почему массово увольняются в Ростове

Водители автобусов в Ростове рассказали, что увольняются из-за переработок и туалетов

21 сентября 2023, 14:12
Фото: donland.ru
Водители автобусов рассказали, почему массово увольняются в Ростове

Водители отказываются работать в автобусах Ростова из-за переработок и туалетов

В Ростове-на-Дону водители общественного транспорта на условиях анонимности рассказали, почему увольняются, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Всего участниками опроса стали 50 человек, из которых 38 заявили об отсутствии мест для отдыха и приема пищи. Не устроило их и отсутствие туалетов.

Кроме того, многие жалуются на продолжительность рабочего дня, так как некоторым приходилось находиться на линии по 16 часов.

«Необходимо оплачивать переработку, соблюдать трудовой договор водителя, в котором прописаны и график и перерывы», — рассказал один из респондентов.

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Вместе с этим люди жалуются на низкие зарплаты, суммы они называли от 29 тысяч рублей. Половина опрошенных заявила, что им самим приходилось покупать запчасти.

Ранее власти Ростова заявили о нехватке тысячи водителей общественного транспорта.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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