Водители автобусов в Ростове рассказали, что увольняются из-за переработок и туалетов

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Всего участниками опроса стали 50 человек, из которых 38 заявили об отсутствии мест для отдыха и приема пищи. Не устроило их и отсутствие туалетов.
Кроме того, многие жалуются на продолжительность рабочего дня, так как некоторым приходилось находиться на линии по 16 часов.
«Необходимо оплачивать переработку, соблюдать трудовой договор водителя, в котором прописаны и график и перерывы», — рассказал один из респондентов.
Вместе с этим люди жалуются на низкие зарплаты, суммы они называли от 29 тысяч рублей. Половина опрошенных заявила, что им самим приходилось покупать запчасти.
Ранее власти Ростова заявили о нехватке тысячи водителей общественного транспорта.