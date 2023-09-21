Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
По их словам, на АЗС, которая расположена на пересечении Курчатова и Российской, отсутствовали дизельное топливо и бензин АИ-92. Они поинтересовались, сколько будет продолжаться такая ситуация.
«На других заправках есть, без проблем заправляюсь каждый день», — написали пользователи в комментариях.
«На Малиновского сегодня не было АИ-92», — заявили другие водители.
Добавим, что местные жители и раньше жаловались на отсутствие бензина на заправках.
Ранее власти Ростовской области заявили, что ряд АЗС имеют запас топлива лишь на один день.