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Published Сегодня, 04:57

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Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове-на-Дону

Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове-на-Дону

21 сентября 2023, 04:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на автозаправке по улице Курчатова оказались проблемы с доступностью бензина, сообщили водители в Telegram в группе «Это Ростов».

По их словам, на АЗС, которая расположена на пересечении Курчатова и Российской, отсутствовали дизельное топливо и бензин АИ-92. Они поинтересовались, сколько будет продолжаться такая ситуация.

«На других заправках есть, без проблем заправляюсь каждый день», — написали пользователи в комментариях.

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«На Малиновского сегодня не было АИ-92», — заявили другие водители.

Добавим, что местные жители и раньше жаловались на отсутствие бензина на заправках.

Ранее власти Ростовской области заявили, что ряд АЗС имеют запас топлива лишь на один день.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Telegram#Бензин#Топливо#Последние новости Ростова на сегодня#АЗС#Водители#Ростов#Малиновского#АИ-92#Дизельное топливо
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