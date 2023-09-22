Агроном рассказал, почему в Ростовской области осенью зацвели деревья

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В Ростовской области в сентябре неожиданно начали цвести плодовые деревья. Также расцвели акация, каштан и дуб. Агроном Владимир Косов назвал это обычным явлением. Из-за холодной весны и жаркого августа деревья оказались под влиянием резких скачков температуры. Это и подтолкнуло их к цветению.
«На самом деле закладка почек, из которых появятся цветы, происходит у деревьев летом. Поэтому, если растения столкнулись с условиями, которые запустят цветение, то он случится», — приводит слова Косова «КП — Ростов-на-Дону».
Ранее агроном Жарунов объяснил неурожай вишни в Ростовской области холодной весной.