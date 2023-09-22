Агроном рассказал, почему в Ростовской области осенью зацвели деревья

В Ростовской области в сентябре неожиданно начали цвести плодовые деревья. Также расцвели акация, каштан и дуб. Агроном Владимир Косов назвал это обычным явлением. Из-за холодной весны и жаркого августа деревья оказались под влиянием резких скачков температуры. Это и подтолкнуло их к цветению.