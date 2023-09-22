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Published Сегодня, 16:59

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Резкие перепады температур стали причиной цветения деревьев осенью в Ростовской области

Агроном рассказал, почему в Ростовской области осенью зацвели деревья

22 сентября 2023, 16:59
Фото: 1MI
Резкие перепады температур стали причиной цветения деревьев осенью в Ростовской области
Резкие перепады температур стали причиной цветения деревьев осенью в Ростовской области, заявил агроном Владимир Косов.

В Ростовской области в сентябре неожиданно начали цвести плодовые деревья. Также расцвели акация, каштан и дуб. Агроном Владимир Косов назвал это обычным явлением. Из-за холодной весны и жаркого августа деревья оказались под влиянием резких скачков температуры. Это и подтолкнуло их к цветению.

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«На самом деле закладка почек, из которых появятся цветы, происходит у деревьев летом. Поэтому, если растения столкнулись с условиями, которые запустят цветение, то он случится», — приводит слова Косова «КП — Ростов-на-Дону».

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