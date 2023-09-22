Автобус с пассажирами протаранил припаркованный автомобиль в Ростове

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Published Сегодня, 05:49
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В четверг, 21 сентября, произошло ДТП на улице Менжинского. Водитель автобуса двигался по городскому маршруту №40 и столкнулся с припаркованным автомобилем «Лада Гранта».
В момент аварии в автобусе находилось 15 пассажиров, в автомобиле никого не было. После удара «Ладу Гранта» отбросило за пределы проезжей части, где она столкнулась с деревом.
В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса, их доставили в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее массовая авария с пятью машинами произошла в Ростове-на-Дону.