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Автобус с пассажирами протаранил припаркованный автомобиль в Ростове

Автобус с пассажирами протаранил припаркованный автомобиль в Ростове

22 сентября 2023, 05:49
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля, сообщили в региональном УГИБДД.

В четверг, 21 сентября, произошло ДТП на улице Менжинского. Водитель автобуса двигался по городскому маршруту №40 и столкнулся с припаркованным автомобилем «Лада Гранта».

В момент аварии в автобусе находилось 15 пассажиров, в автомобиле никого не было. После удара «Ладу Гранта» отбросило за пределы проезжей части, где она столкнулась с деревом.

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В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса, их доставили в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее массовая авария с пятью машинами произошла в Ростове-на-Дону.

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