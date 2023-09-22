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Байден пообещал Зеленскому поставить для ВСУ ракеты ATACMS

Байден пообещал Зеленскому поставить ракеты ATACMS, способные достать до Ростова

22 сентября 2023, 16:45
Фото: Wikipedia.org
Байден пообещал Зеленскому поставить для ВСУ ракеты ATACMS
Байден пообещал Зеленскому поставить для ВСУ ракеты ATACMS, способные достать до Ростова, сообщает американский канал NBC.

Президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS. Радиус их поражения составляет 300 километров. В теории они могут достать и до Ростовской области.

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Когда именно ожидаются поставки, пока неизвестно. СМИ уточняют, что США хотят передать Украине вариант ATACMS с кассетной боеголовкой, а не обычной.

Ранее в Госдуме рассказали, когда вернутся домой мобилизованные из Ростовской области.

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