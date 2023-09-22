Байден пообещал Зеленскому поставить ракеты ATACMS, способные достать до Ростова

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS. Радиус их поражения составляет 300 километров. В теории они могут достать и до Ростовской области.
Когда именно ожидаются поставки, пока неизвестно. СМИ уточняют, что США хотят передать Украине вариант ATACMS с кассетной боеголовкой, а не обычной.
Ранее в Госдуме рассказали, когда вернутся домой мобилизованные из Ростовской области.