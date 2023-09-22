Блеск и нищета Ростова: почему центр города населяют бездомные и попрошайки

Люди в изношенной и плохо пахнущей одежде спят на лавочках, под деревьями, на лестницах подземных переходов, а иногда просто оперевшись на стену здания. Кто-то из бездомных обшаривает урну в надежде найти еду или что-то, что можно сдать на металл. А кто-то — продает старый хлам, найденный, может быть, в этой же урне, или просит милостыню. Все это происходит в центре Ростова: на площади перед Кафедральным собором, на Центральным рынке, на Большой Садовой, Пушкинской, в переулке Соборном и в парке Горького. В этих пределах расположены крупнейшие бизнес-центры, лучшие туристические и деловые маршруты, в конце-концов, этот район постоянно патрулирует полиция. Бомжам будто все равно на содрогания города-миллионника, они живут в своей параллельной вселенной, где крыша им — небо голубое.