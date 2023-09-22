Блеск и нищета Ростова: почему центр города населяют бездомные и попрошайки

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Люди в изношенной и плохо пахнущей одежде спят на лавочках, под деревьями, на лестницах подземных переходов, а иногда просто оперевшись на стену здания. Кто-то из бездомных обшаривает урну в надежде найти еду или что-то, что можно сдать на металл. А кто-то — продает старый хлам, найденный, может быть, в этой же урне, или просит милостыню. Все это происходит в центре Ростова: на площади перед Кафедральным собором, на Центральным рынке, на Большой Садовой, Пушкинской, в переулке Соборном и в парке Горького. В этих пределах расположены крупнейшие бизнес-центры, лучшие туристические и деловые маршруты, в конце-концов, этот район постоянно патрулирует полиция. Бомжам будто все равно на содрогания города-миллионника, они живут в своей параллельной вселенной, где крыша им — небо голубое.
Ростовчанка Лидия Мишурина живет на улице Пушкинской. Она ежедневно гуляет здесь с ребенком и собакой.
«Надоело наблюдать, что под памятником Пушкину все время какие-то пьянки или спят бомжи на лавочке. Просто неприятно потом на эти лавочки садиться. Через каждые сто метров сидят со стаканчиками и просят на что-то подать. Невозможно просто гулять и расслабляться в такой атмосфере. И это одна из главных улиц города», — возмущается ростовчанка.
Полицейский, которого журналист RostovGazeta повстречал во время патруля, ответил, что по большому счету, органам правопорядка делать с бомжами нечего. Процедура их задержания чаще всего происходит так: полицейский обращается к бездомному и выясняет, что у него нет никаких документов. В таком случае ему выдают справку об утрате документов и отпускают.
Но бомжи портят не только облик города, но и здоровье горожан.
«Среди бездомных очень распространены такие заболевания как туберкулез, в первую очередь, а также различные грибковые заболевания, вши, чесотка, грипп», — поясняет медсестра одного из ростовских медучреждений Ольга Фарасян.
Центр города привлекает бездомных комфортными условиями: в подземном переходе можно согреться и спрятаться от дождя, вокруг множество лавочек-постелей и различные благотворительные организации выбрали точки для своих социальных столовых именно в центре города и рядом с железнодорожными вокзалом.
«Маргиналов привлекают храмы, рынки, вокзалы — места, где им могут помочь и не гоняют. Неудивительно, что бездомных часто видят в Соборном переулке», — объясняет ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.
В Ростовской области существует несколько ночлежных домов, приютов и центров социальной адаптации. Основная проблема постоянного проживания бездомных на центральных улицах Ростова состоит в том, что без согласия самих бомжей никто и ни под каким предлогом не может определить их в больницу или социальную организацию.
Бездомный Иван считает переулок Соборный своим домом. Имя дали ему полицейские, когда обнаружили во время патруля несколько лет назад. Своего настоящего имени Иван не помнит. Он предполагает, что на улицу его выставила жена, после того как он в очередной раз выпил с другом. Сердобольные прохожие время от времени покупают ему еду, воду или стаканчик кофе. Кто-то делится сигаретой. Рядом — пешеходный переход, он же — укрытие в непогоду, скамейки, на которых можно поспать в теплое время года, и храм — куда можно безбоязненно зайти погреться, помолиться и попросить еды.
«Куда я пойду? Я себя не помню до улицы. Тут уже и зарабатывать научился, тут кормят, одевают. Все что надо есть. Холодно зимой бывает, но это я уже привык, рюмка греет», — говорит бездомный Иван.
Сотрудница одного из центров социальной адаптации в Ростове рассказала, что не все бездомные готовы вернуться жить в нормальные условия.
- Есть негласный порог — три года. Если человек эти три года провел на улице, то он уже адаптирован к условиям улицы, эта жизнь вошла в привычку. И ничего менять он не захочет. Тем более, что на улице нет практически никаких обязанностей, нет работы.
Волонтер Алиса Тимченко рассказывает, что очень часто предлагает помощь бездомным. Она готова вызывать скорую, покупать лекарства и еду, помогать с оформлением документов и налаживанием связей с родственниками.
«От всего, что не связано с деньгами, лекарствами и едой, они чаще всего отказываются. Потому что привыкли, потому что боятся, что общество их не примет. Но деньги им лучше не давать. Практически все игнорируют улицу при помощи алкоголя. А в состоянии опьянения они могут быть опасны для себя и окружающих», — рассказывает волонтер.
Многие бездомные, добавляет Алиса, остаются на улице даже после получения документов и пребывания в социальных центрах. Им проще выбросить документы и снова ночевать под звездным небом, чем зарабатывать на жизнь самостоятельно. Ведь многие уже имеют судимости, инвалидность и просто не способны устроиться на работу.
Маргиналы и бездомные — не представляют проблемы для самих себя, а скорее для общества в целом. И пока ростовчане будут намеренно отводить от них взгляд, гуляя по центру города, количество бездомных будет увеличиваться. Вместо того, чтобы купить им булку в соседнем ларьке, лучше предложить обратиться за помощью в специальный социальный центр или к бесплатному психологу. Беседу стоит начинать, предупреждает Ольга Фарасян, надев медицинскую маску.
Ранее RostovGazeta писала о том, зачем ростовчанин Сергей Жигунов притворялся бомжом в Черногории.