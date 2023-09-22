Донской предприниматель сам продлил срок годности у мяса

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Нарушение зарегистрировали в Неклиновском районе, оно коснулось полуфабриктов из мяса кролика. Оказалось, что бизнесмен продлил срок годности товара на три дня.
«Теперь все собранные материалы направили в службу ветеринарии для принятия оперативных мер реагирования. От предпринимателя потребовали не нарушать закон», — уточнили в управлении.
Ранее стало известно, что в Ростовской области будут судить школьного повара, отравившую 29 учеников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовский врач рассказал, чем опасен стафилококк в колбасе, и как от него защититься.