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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Донской предприниматель самовольно продлил срок годности у мяса

Донской предприниматель сам продлил срок годности у мяса

22 сентября 2023, 10:53
Фото: rostovgazeta.ru
Донской предприниматель самовольно продлил срок годности у мяса
В Ростовской области один из предпринимателей продлил срок годности своей продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Нарушение зарегистрировали в Неклиновском районе, оно коснулось полуфабриктов из мяса кролика. Оказалось, что бизнесмен продлил срок годности товара на три дня.

«Теперь все собранные материалы направили в службу ветеринарии для принятия оперативных мер реагирования. От предпринимателя потребовали не нарушать закон», — уточнили в управлении.

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Ранее стало известно, что в Ростовской области будут судить школьного повара, отравившую 29 учеников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого ростовский врач рассказал, чем опасен стафилококк в колбасе, и как от него защититься.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отравление#Мясо#Неклиновский район#Закон#Предприниматели#Россельхознадзор#Ученики#Колбаса#Продукция#Полуфабрикаты
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