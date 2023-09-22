Дума уволила главу администрации Каменска-Шахтинского Шевченко

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Шевченко решил покинуть этот пост по собственному желанию, из-за чего рассмотрели вопрос досрочного прекращения полномочий. Он должен уйти с 26 сентября.
«Депутаты проголосовали единогласно о досрочном прекращении полномочий Владимира Евгеньевича», — уточнили в администрации.
Ранее СМИ сообщали, что Шевченко решил пойти в отпуск с последующим увольнением. Причиной назвали выход на пенсию по инвалидности.
Ранее губернатор Голубев уволил министра труда и социального развития Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.