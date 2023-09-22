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Дума уволила главу администрации Каменска-Шахтинского Шевченко

Дума уволила главу администрации Каменска-Шахтинского Шевченко

22 сентября 2023, 05:08
Фото: 1MI
В Ростовской области на заседании Думы Каменска-Шахтинского рассмотрели вопрос отставки главы городской администрации Владимира Шевченко, сообщили в мэрии.

Шевченко решил покинуть этот пост по собственному желанию, из-за чего рассмотрели вопрос досрочного прекращения полномочий. Он должен уйти с 26 сентября.

«Депутаты проголосовали единогласно о досрочном прекращении полномочий Владимира Евгеньевича», — уточнили в администрации.

Губернатор Голубев уволил министра труда и социального развития Ростовской области
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Ранее СМИ сообщали, что Шевченко решил пойти в отпуск с последующим увольнением. Причиной назвали выход на пенсию по инвалидности.

Ранее губернатор Голубев уволил министра труда и социального развития Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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