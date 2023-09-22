Эксперты ОМС: Диспансерное наблюдение необходимо при сердечно-сосудистых заболеваниях

По любым вопросам, связанным с получением медпомощи в рамках диспансерного наблюдения, нужно обращаться к страховщику, который выдал полис ОМС. Для этого необходимо связаться со своей страховой медорганизацией, позвонив по телефону контакт-центра, и изложить суть проблемы. После этого представитель страховщика предпримет ряд действий для решения вопроса. Если потребуется, он свяжется с медучреждением и органом управления здравоохранением.