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Эксперты ОМС: Диспансерное наблюдение необходимо при сердечно-сосудистых заболеваниях

Эксперты ОМС: Диспансерное наблюдение необходимо при сердечно-сосудистых заболеваниях

22 сентября 2023, 06:22
Фото: 1MI
Сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смертности населения во всем мире, в том числе и в нашей стране. Согласно данным Росстата, в 2022 году они унесли жизни 830 тысяч россиян.

Регулярная диспансеризация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также качественная своевременная медпомощь во время рецидива являются ключевыми факторами снижения смертности. По данным ФОМС, за 7 месяцев 2023 года охват лиц, состоящих на диспансерном наблюдении у врача-терапевта, составил 85,5 процента от общего числа подлежащих ему. Также отмечается рост доли обращений к терапевтам для профилактики и лечения таких заболеваний на 2,3 процента, пишет aif.ru.

По словам председателя Федерального фонда ОМС Ильи Баланина, такая тенденция свидетельствует о своевременной диагностике и предупреждении рецидивов. Это, в свою очередь, способствует повышению доступности и качества медпомощи для таких пациентов.

Уточним, что диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих дней с момента постановки диагноза в ходе оказания медпомощи в условиях стационара или амбулаторно. Диспансерное наблюдение включает в себя комплекс регулярных диагностических процедур для разных видов заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«В первую очередь, это пожизненное наблюдение у врача-кардиолога — не менее 2 раз в год, а по необходимости наблюдение у сердечно-сосудистого хирурга по индивидуальному графику», — отметил советник гендиректора страховой медорганизации «Капитал МС» Михаил Пушков.

По словам экспертов обязательного медицинского страхования, у пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении, есть право проходить медицинскую кардиореабилитацию. Помимо этого, диспансерное наблюдение включает в себя оценку реабилитационного потенциала пациента. Его наличие считается основанием для направления больного на медицинскую реабилитацию.

Стоит отметить, что целью всех мероприятий диспансерного наблюдения является не только лечение самого заболевания, но и на сохранение здоровья и качества жизни застрахованных лиц.

По любым вопросам, связанным с получением медпомощи в рамках диспансерного наблюдения, нужно обращаться к страховщику, который выдал полис ОМС. Для этого необходимо связаться со своей страховой медорганизацией, позвонив по телефону контакт-центра, и изложить суть проблемы. После этого представитель страховщика предпримет ряд действий для решения вопроса. Если потребуется, он свяжется с медучреждением и органом управления здравоохранением.

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