ФСБ задержала мужчину в Ростове за попытку совершить теракт на железной дороге

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Подозреваемым оказался житель региона, который намеревался поджечь релейные шкафы в Пролетарском районе города. Их используют для управления движением поездов.
Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт». Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
«Проводятся оперативно-розыскные и иные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного», — уточнили в управлении.
Ранее губернатор Василий Голубев создал рабочую группу для борьбы с диверсантами в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.