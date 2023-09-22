rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

ФСБ задержала мужчину в Ростове за попытку совершить теракт на железной дороге

ФСБ задержала мужчину в Ростове за попытку совершить теракт на железной дороге

22 сентября 2023, 09:48
Фото: rostovgazeta.ru
ФСБ задержала мужчину в Ростове за попытку совершить теракт на железной дороге
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который пытался поджечь релейные шкафы, сообщили в региональном УФСБ.

Подозреваемым оказался житель региона, который намеревался поджечь релейные шкафы в Пролетарском районе города. Их используют для управления движением поездов.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт». Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Голубев создал рабочую группу для борьбы с диверсантами в Ростовской области
Узнать подробнее

«Проводятся оперативно-розыскные и иные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного», — уточнили в управлении.

Ранее губернатор Василий Голубев создал рабочую группу для борьбы с диверсантами в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Голубев создал рабочую группу для борьбы с диверсантами в Ростовской областиВ Ростовской области ловят диверсантов и меняют кладбища усилиями зэковПоявилось видео допроса сообщника диверсанта-трансгендера в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ФСБ#Теракт#Происшествие#Железная дорога#Последние новости Ростова на сегодня#Задержание#Уголовное дело#Ростов#Террористический акт#Оперативно-розыскные мероприятия#Происшествия
Подпишитесь
Блеск и нищета Ростова: почему центр города населяют бездомные и попрошайки
Сегодня, 10:39
Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове
Сегодня, 11:07
Донской предприниматель сам продлил срок годности у мяса
Сегодня, 10:53
Появилось видео конфликта депутата с журналистом в Новочеркасске
Сегодня, 09:24
Парковку в районе Театрального проспекта в Ростове сделают платной
Сегодня, 09:02