Герман Греф: Сбербанк повышает ставки по депозитам и ипотеке

Ранее в Сбербанке сообщили о намерении повысить доходность по вкладам, а также о корректировке ставок и по своей ипотеке. Сейчас максимальная доходность по вкладам составляет 12%, а минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка — 13,7%. За восемь месяцев этого года банк выдал свыше 819 тыс. жилищных кредитов на 2,7 триллиона рублей, что почти на 6% больше, чем за весь 2022 год. Более того, в августе объем их выдачи стал рекордным — 522,5 млрд рублей.