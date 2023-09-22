Герман Греф: Сбербанк повышает ставки по депозитам и ипотеке

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Он также отметил, что с 22 сентября Сбербанк повысит ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, а по депозитным продуктам ставки будут повышены с 25 сентября. Об этом пишет gorod55.ru.
«С 25 сентября мы будем по отдельным наиболее популярным линейкам поднимать на 0,3–0,4 процентного пункта ставки по депозитам. До конца этого года, по нашим оценкам, мы выдадим в районе 4 триллионов рублей ипотеки. Тогда как в прошлом году мы выдали около 2,8 триллиона», — уточнил он.
Относительно перегрева на рынке ипотеки глава Сбера отметил, что такого процесса в банке не видят. «Скорее, мы видим существенный рост выдач ипотеки по сравнению с прошлым годом», — заключил глава Сбера.
Ранее в Сбербанке сообщили о намерении повысить доходность по вкладам, а также о корректировке ставок и по своей ипотеке. Сейчас максимальная доходность по вкладам составляет 12%, а минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка — 13,7%. За восемь месяцев этого года банк выдал свыше 819 тыс. жилищных кредитов на 2,7 триллиона рублей, что почти на 6% больше, чем за весь 2022 год. Более того, в августе объем их выдачи стал рекордным — 522,5 млрд рублей.
Напомним, в июле ЦБ РФ на фоне возросших инфляционных рисков ужесточил денежно-кредитную политику. Ключевая ставка выросла на один процентный пункт. Кроме того, из-за ослабления рубля регулятор на внеочередном заседании в августе поднял ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. В сентябре регулятор снова поднял ключевую ставку на один процентный пункт, до 13% годовых.