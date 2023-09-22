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Голубев создал рабочую группу для борьбы с диверсантами в Ростовской области

Голубев создал рабочую группу для борьбы с диверсантами в Ростовской области

22 сентября 2023, 08:34
Фото: rostovgazeta.ru
Голубев создал рабочую группу для борьбы с диверсантами в Ростовской области
Губернатор Василий Голубев утвердил состав рабочей группы, которая поможет в борьбе с диверсантами, сообщили в правительстве региона.

Рабочая группа необходима для того, чтобы определить количество сил и средств для решения ряда задач. Речь идет о спасателях, полицейских и представителях воинских частей.

Они помогут охранять порядок, бороться с диверсионно-разведывательными формированиями, а также защищать госграницы. Управленческие функции на себя возьмет представитель Минобороны.

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Отмечается, что рабочей группой руководит замгубернатора Вадим Артемов.

Ранее появилось видео допроса сообщника диверсанта-трансгендера в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Голубев#Спасатели#Диверсанты#RostovGazeta#Полицейские#Управление#Рабочая группа#Миноборона#Замгубернатор
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