Голубев создал рабочую группу для борьбы с диверсантами в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Рабочая группа необходима для того, чтобы определить количество сил и средств для решения ряда задач. Речь идет о спасателях, полицейских и представителях воинских частей.
Они помогут охранять порядок, бороться с диверсионно-разведывательными формированиями, а также защищать госграницы. Управленческие функции на себя возьмет представитель Минобороны.
Отмечается, что рабочей группой руководит замгубернатора Вадим Артемов.
Ранее появилось видео допроса сообщника диверсанта-трансгендера в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.