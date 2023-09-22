Громкий процесс над судьей, совершим смертельное ДТП, продолжается в Ростове

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Суд в Ростове продолжает рассмотрение дела против Краснодарского краевого судьи Юрия Захарчевского. В 2020 году он сбил на своем внедорожнике в Краснодаре велосипедиста Данила Юханова. Молодой человек погиб от удара, а сам судья покинул место происшествия.
На очередном заседании в Ростове были заслушаны аудиозаписи разговоров между Захарчевским и родственниками Юханова. Из них следует, что судья в момент совершения ДТП отдавал отчет своим действиям. При этом дать ответ на вопрос семьи погибшего, почему покинул место ДТП, Захарчевский не смог.
Следующее заседание по делу запланировано на 28 сентября, уточняет «КП — Кубань».
Напомним, решение рассматривать дело Захарчевского в Ростове было принято Верховным судом РФ, который поддержал мнение прокуратуры. Защита и сам Юрий Захарчевский настаивали на том, чтобы дело рассматривалось в Ставропольском краевом суде, однако против были потерпевшие, ссылаясь на возможное знакомство выходцев из судебной системы Краснодарского края с обвиняемым.