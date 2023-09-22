Громкий процесс над судьей, совершим смертельное ДТП, продолжается в Ростове

Напомним, решение рассматривать дело Захарчевского в Ростове было принято Верховным судом РФ, который поддержал мнение прокуратуры. Защита и сам Юрий Захарчевский настаивали на том, чтобы дело рассматривалось в Ставропольском краевом суде, однако против были потерпевшие, ссылаясь на возможное знакомство выходцев из судебной системы Краснодарского края с обвиняемым.