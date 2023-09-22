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Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Ирина Аллегрова

Хирург подсчитал, сколько ростовчанка Аллегрова тратит на пластические операции

22 сентября 2023, 17:01
Фото: Telegram-канал Ирины Аллегровой
Ирина Аллегрова
На омолаживающие пластические операции ростовчанка Ирина Аллегрова могла потратить около миллиона рублей, заявил хирург Арташес Айрапетян.

Хирург Арташес Айрапетян заявил, что 71-летняя ростовчанка Ирина Аллегрова обязана своим моложавым внешним видом пластическим операциям. На них, по оценкам специалиста, она могла потратить от 500 тысяч до миллиона рублей.

Айрапетян считает, что Аллегрова прибегала к блефаропластике, а также подтяжке лица. Возможно, она была сделана с использованием нитей или с помощью SMAS-лифтинга. Также он отметил важность генетики и косметологических процедур.

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Хирург считает, что ростовчанка в свои годы выглядит достойно на фоне звездных сверстниц, которые переборщили с подтяжками и филлерами.

«Ирина ухаживает за собой, но знает меру и адекватно воспринимает своё отражение в зеркале», приводит слова Айрапетян Life.

Ранее сообщалось, что ростовчанка Аллегрова берет за концерт более десяти миллионов рублей.

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