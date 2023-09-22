Хирург подсчитал, сколько ростовчанка Аллегрова тратит на пластические операции

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Хирург Арташес Айрапетян заявил, что 71-летняя ростовчанка Ирина Аллегрова обязана своим моложавым внешним видом пластическим операциям. На них, по оценкам специалиста, она могла потратить от 500 тысяч до миллиона рублей.
Айрапетян считает, что Аллегрова прибегала к блефаропластике, а также подтяжке лица. Возможно, она была сделана с использованием нитей или с помощью SMAS-лифтинга. Также он отметил важность генетики и косметологических процедур.
Хирург считает, что ростовчанка в свои годы выглядит достойно на фоне звездных сверстниц, которые переборщили с подтяжками и филлерами.
«Ирина ухаживает за собой, но знает меру и адекватно воспринимает своё отражение в зеркале», — приводит слова Айрапетян Life.
Ранее сообщалось, что ростовчанка Аллегрова берет за концерт более десяти миллионов рублей.