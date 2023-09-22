Массовая авария с пятью машинами произошла в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:40
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Авария произошла на пересечении улиц Андрея Сладкова и Содружества. Здесь в вечернее время столкнулись сразу пять машин и частично перекрыли движение.
«На месте работали сотрудники ГИБДД. Водителям приходилось объезжать место аварии по тротуару», — написал автор.
В региональном УГИБДД рассказали, что в ДТП никто не пострадал. Что стало причиной аварии, не раскрывается.
В данный момент движение на этом участке свободно.
Ранее водитель умер за рулем и влетел в бензовоз и грузовик на Малиновского в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.