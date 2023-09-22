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Массовая авария с пятью машинами произошла в Ростове-на-Дону

Массовая авария с пятью машинами произошла в Ростове-на-Дону

22 сентября 2023, 04:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в районе улицы Содружества столкнулись пять автомобилей, сообщили местные жители в соцсетях.

Авария произошла на пересечении улиц Андрея Сладкова и Содружества. Здесь в вечернее время столкнулись сразу пять машин и частично перекрыли движение.

«На месте работали сотрудники ГИБДД. Водителям приходилось объезжать место аварии по тротуару», — написал автор.

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В региональном УГИБДД рассказали, что в ДТП никто не пострадал. Что стало причиной аварии, не раскрывается.

В данный момент движение на этом участке свободно.

Ранее водитель умер за рулем и влетел в бензовоз и грузовик на Малиновского в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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