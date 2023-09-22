rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

МегаФон обеспечил быстрым интернетом загородные поселки Ростовской области

МегаФон обеспечил быстрым интернетом загородные поселки Ростовской области

22 сентября 2023, 11:30
Фото: МегаФон
Дачники и жители коттеджного поселка «Факел СКВО» в Ростовской области теперь могут пользоваться быстрым интернетом.

МегаФон запустил новое телеком-оборудование, благодаря чему абоненты могут пользоваться голосовой связью по технологии VoLTE, а также услугами передачи данных на скорости до 150 Мбит/с. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Аналитики МегаФона подтвердили высокую востребованность услуг связи в поселке. После запуска 4G жители стали активнее выходить в сеть. Так, мобильный интернет-трафик вырос на 70%, а голосовой — на 200%. В августе абоненты использовали 12 Тб, такого объема информации достаточно, чтобы 300 раз пересмотреть, к примеру, все сезоны комедийного сериала про дачников «33 квадратных метра».

«В последние годы многие горожане переезжают в частные дома, предпочитая загородные участки, которые оснащены всей необходимой инфраструктурой. И один из ключевых факторов при выборе места — наличие скоростного интернета. Кроме уже таких привычных функций, как общение с близкими, просмотр фильмов, онлайн-покупки, он все чаще необходим для дистанционной учебы или работы. Для этого МегаФон предлагает своим абонентам самые высокие скорости передачи данных в регионе», — отметил директор МегаФона в Ростовской области Алексей Барков.

Лидерство оператора в регионе подтверждает исследование компании Ookla®️. Во втором квартале текущего года медианная скорость скачивания составила здесь 31,12 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам почти 49 тыс. тестов, сделанных пользователями в сетях всех операторов связи.

Реклама. ПАО «МегаФон»

#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
Блеск и нищета Ростова: почему центр города населяют бездомные и попрошайки
Сегодня, 10:39
Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове
Сегодня, 11:07
Донской предприниматель сам продлил срок годности у мяса
Сегодня, 10:53
ФСБ задержала мужчину в Ростове за попытку совершить теракт на железной дороге
Сегодня, 09:48
Появилось видео конфликта депутата с журналистом в Новочеркасске
Сегодня, 09:24
Парковку в районе Театрального проспекта в Ростове сделают платной
Сегодня, 09:02