МегаФон обеспечил быстрым интернетом загородные поселки Ростовской области

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
МегаФон запустил новое телеком-оборудование, благодаря чему абоненты могут пользоваться голосовой связью по технологии VoLTE, а также услугами передачи данных на скорости до 150 Мбит/с. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.
Аналитики МегаФона подтвердили высокую востребованность услуг связи в поселке. После запуска 4G жители стали активнее выходить в сеть. Так, мобильный интернет-трафик вырос на 70%, а голосовой — на 200%. В августе абоненты использовали 12 Тб, такого объема информации достаточно, чтобы 300 раз пересмотреть, к примеру, все сезоны комедийного сериала про дачников «33 квадратных метра».
«В последние годы многие горожане переезжают в частные дома, предпочитая загородные участки, которые оснащены всей необходимой инфраструктурой. И один из ключевых факторов при выборе места — наличие скоростного интернета. Кроме уже таких привычных функций, как общение с близкими, просмотр фильмов, онлайн-покупки, он все чаще необходим для дистанционной учебы или работы. Для этого МегаФон предлагает своим абонентам самые высокие скорости передачи данных в регионе», — отметил директор МегаФона в Ростовской области Алексей Барков.
Лидерство оператора в регионе подтверждает исследование компании Ookla®️. Во втором квартале текущего года медианная скорость скачивания составила здесь 31,12 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам почти 49 тыс. тестов, сделанных пользователями в сетях всех операторов связи.
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