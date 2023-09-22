МегаФон обеспечил быстрым интернетом загородные поселки Ростовской области

«В последние годы многие горожане переезжают в частные дома, предпочитая загородные участки, которые оснащены всей необходимой инфраструктурой. И один из ключевых факторов при выборе места — наличие скоростного интернета. Кроме уже таких привычных функций, как общение с близкими, просмотр фильмов, онлайн-покупки, он все чаще необходим для дистанционной учебы или работы. Для этого МегаФон предлагает своим абонентам самые высокие скорости передачи данных в регионе», — отметил директор МегаФона в Ростовской области Алексей Барков.