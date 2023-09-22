Минздрав Ростовской области закупит 27 тысяч доз вакцины от ковида за 10 млн руб

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Министерство здравоохранения Ростовской области ищет подрядчика, который поставит в регион почти 28 тысяч доз вакцины от коронавируса. За это власти готовы заплатить 10,4 миллиона рублей. Вакцина должна прибыть в область до 8 декабря.
Какой именно вид препарата закупают в Минздраве, не уточняется. Однако известно, что вакцина должна быть включена в Госреестр лекарств, быть проверенной и соответствовать всем необходимым требованиям.
Подрядчик, который поставит препараты в регион, станет известен 28 сентября.
Напомним, в Ростовской области уже зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Врачи связывают это с похолоданием и возросшими контактами в коллективах после отпусков и каникул.