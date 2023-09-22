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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Минздрав Ростовской области закупит 27 тысяч доз вакцины от ковида за 10 млн руб

Минздрав Ростовской области закупит 27 тысяч доз вакцины от ковида за 10 млн руб

22 сентября 2023, 13:21
Фото: 1MI
Минздрав Ростовской области закупит 27 тысяч доз вакцины от ковида за 10 млн руб
На закупку почти 28 тысяч доз вакцины от коронавируса власти Ростовской области потратят 10 миллионов рублей, следует из данных портала государственных закупок.

Министерство здравоохранения Ростовской области ищет подрядчика, который поставит в регион почти 28 тысяч доз вакцины от коронавируса. За это власти готовы заплатить 10,4 миллиона рублей. Вакцина должна прибыть в область до 8 декабря.

Какой именно вид препарата закупают в Минздраве, не уточняется. Однако известно, что вакцина должна быть включена в Госреестр лекарств, быть проверенной и соответствовать всем необходимым требованиям.

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Подрядчик, который поставит препараты в регион, станет известен 28 сентября.

Напомним, в Ростовской области уже зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Врачи связывают это с похолоданием и возросшими контактами в коллективах после отпусков и каникул.

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