Мужчина выпал из окна высотки в Ростове-на-Дону на глазах у детей

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Происшествие случилось на улице Второй Краснодарской в одном из ЖК. По словам горожан, мужчина не удержался и упал с большой высоты.
«Трагедия произошла около 7 утра, и эту картину наблюдали много детей, которые шли в школу. На место происшествия приезжали скорая помощь и полиция», — уточнили ростовчане.
Отмечается, что место происшествия оцепили, а тело накрыли простыней. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее появилось видео с моментом падения девушки из окна в Ростове на Западном. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.