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Мужчина выпал из окна высотки в Ростове-на-Дону на глазах у детей

Мужчина выпал из окна высотки в Ростове-на-Дону на глазах у детей

22 сентября 2023, 07:31
Фото: 1MI
Мужчина выпал из окна высотки в Ростове-на-Дону на глазах у детей
В Ростове-на-Дону погиб мужчина, выпавший из окна высотного дома, сообщили местные жители в Telegram.

Происшествие случилось на улице Второй Краснодарской в одном из ЖК. По словам горожан, мужчина не удержался и упал с большой высоты.

«Трагедия произошла около 7 утра, и эту картину наблюдали много детей, которые шли в школу. На место происшествия приезжали скорая помощь и полиция», — уточнили ростовчане.

В Ростове-на-Дону погиб выпавший с балкона мужчина
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Отмечается, что место происшествия оцепили, а тело накрыли простыней. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее появилось видео с моментом падения девушки из окна в Ростове на Западном. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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