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Published Сегодня, 13:13

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Updated Сегодня, 13:15

На асфальте в Ростове-на-Дону неожиданно выросли помидоры

На асфальте в Ростове-на-Дону неожиданно выросли помидоры

22 сентября 2023, 13:13
Фото: pxhere.com
На асфальте в Ростове-на-Дону неожиданно выросли помидоры
В Ростове-на-Дону на асфальте заметили куст с помидорами, сообщили местные жители в Telegram в группе «Ростов Главный».

Ростовчане заметили возле дороги куст, который пробился через асфальт и спокойно растет рядом с проезжающими автомобилями. Он не только смог выжить, но и дал урожай — на нем выросли два помидора.

«Суровые ростовские помидоры прорастут даже сквозь асфальт», — заявил автор. А пользователи в комментариях написали, что удивились такому урожаю.

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На асфальте в Ростове-на-Дону неожиданно выросли помидорыНа асфальте в Ростове-на-Дону неожиданно выросли помидоры
На асфальте в Ростове-на-Дону неожиданно выросли помидоры
Фото: Тг Ростов Главный

«В обычной земле с поливом плохо растут, а на асфальте без полива вон какие», — пишут ростовчане.

«Если он смог, то и ты сможешь», — пошутили горожане.

«Так дороги моют, вот вам и полив», — говорится в комментариях.

Ранее стало известно, что опасный вирус может уничтожить местные помидоры в Ростовской области.

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