На асфальте в Ростове-на-Дону неожиданно выросли помидоры

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Ростовчане заметили возле дороги куст, который пробился через асфальт и спокойно растет рядом с проезжающими автомобилями. Он не только смог выжить, но и дал урожай — на нем выросли два помидора.
«Суровые ростовские помидоры прорастут даже сквозь асфальт», — заявил автор. А пользователи в комментариях написали, что удивились такому урожаю.
«В обычной земле с поливом плохо растут, а на асфальте без полива вон какие», — пишут ростовчане.
«Если он смог, то и ты сможешь», — пошутили горожане.
«Так дороги моют, вот вам и полив», — говорится в комментариях.
Ранее стало известно, что опасный вирус может уничтожить местные помидоры в Ростовской области.