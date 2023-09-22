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Находившийся в розыске ростовчанин открыл стрельбу во время задержания

В Ростове преступник при задержании начал стрелять в полицию

22 сентября 2023, 07:28
Фото: 1MI
Находившийся в розыске ростовчанин открыл стрельбу во время задержания
Житель Ростова-на-Дону во время задержания избил полицейского и начал стрелять, сообщили в региональном УМВД.

Происшествие случилось на улице Очаковской, где правоохранитель увидел находящегося в розыске мужчину. Его разыскивали по делу об угрозе убийством.

Полицейский потребовал пройти с ним в отдел, но фигурант начал его избивать, после чего выстрелил рядом с сотрудником. После этого подозреваемого задержали, сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Суд арестовал расстрелявшего из травмата ветерана СВО в Батайске
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По информации регионального УСКР, в отношении нападавшего возбудили уголовное дело.

Ранее суд арестовал расстрелявшего из травмата ветерана СВО в Батайске. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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