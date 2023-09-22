В Ростове преступник при задержании начал стрелять в полицию

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:36
Происшествие случилось на улице Очаковской, где правоохранитель увидел находящегося в розыске мужчину. Его разыскивали по делу об угрозе убийством.
Полицейский потребовал пройти с ним в отдел, но фигурант начал его избивать, после чего выстрелил рядом с сотрудником. После этого подозреваемого задержали, сейчас устанавливаются все обстоятельства.
По информации регионального УСКР, в отношении нападавшего возбудили уголовное дело.
Ранее суд арестовал расстрелявшего из травмата ветерана СВО в Батайске. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.