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Парковку в районе Театрального проспекта в Ростове сделают платной

Парковку в районе Театрального проспекта в Ростове сделают платной

22 сентября 2023, 09:02
Фото: 1MI
Парковку в районе Театрального проспекта в Ростове сделают платной
В Ростове-на-Дону сделают платной парковку на южной стороне улицы Адыгейской, на ее северной части стоянку запретят вовсе, следует из сообщения департамента автодорог Ростова.

Так, парковать автомобили на Адыгейской улице станет возможным только на южной стороне, а на северной это будет запрещено. При этом жители района могут получить специальное разрешение для бесплатной парковки.

Кроме того, сообщается, что с 7 октября на участке от проспекта Театрального до переулка Нахичеванского движение будет осуществляться только в западном направлении.

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Также, начиная с 30 сентября, переулок Согласия станет односторонним. Парковка и остановка будут запрещены вдоль домов № 81, 16/46, а также в районе Согласия, 21 и Согласия, 22/61.Запрещена также парковка в створе зданий № 7–9, 11, 19, 20, 21 и 22в.

С 1 октября на западной стороне Продольного переулка запретят парковку от Закруткина до Советской. То же самое касается западной стороны переулка Крепостного от Социалистической до Петровской.

Ранее неизвестные в Ростове использовали историческое надгробие в качестве парковочного столбика.

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