Парковку в районе Театрального проспекта в Ростове сделают платной

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Так, парковать автомобили на Адыгейской улице станет возможным только на южной стороне, а на северной это будет запрещено. При этом жители района могут получить специальное разрешение для бесплатной парковки.
Кроме того, сообщается, что с 7 октября на участке от проспекта Театрального до переулка Нахичеванского движение будет осуществляться только в западном направлении.
Также, начиная с 30 сентября, переулок Согласия станет односторонним. Парковка и остановка будут запрещены вдоль домов № 81, 16/46, а также в районе Согласия, 21 и Согласия, 22/61.Запрещена также парковка в створе зданий № 7–9, 11, 19, 20, 21 и 22в.
С 1 октября на западной стороне Продольного переулка запретят парковку от Закруткина до Советской. То же самое касается западной стороны переулка Крепостного от Социалистической до Петровской.
Ранее неизвестные в Ростове использовали историческое надгробие в качестве парковочного столбика.