Первый треккинговый маршрут планируют обустроить на Сахалине

— Треккинг становится все более востребованным видом активного отдыха во многих странах мира. Наша страна обладает намного большим потенциалом для развития целой сети треккинговых маршрутов. В настоящее время мы работаем над концепцией развития треккинга в России, а Сахалин безусловно рассматривается как один из ключевых регионов для создания треккингового маршрута национального значения, — отметил Сааду Казиев. В рамках встречи стороны обсудили возможные варианты для создания треккингового маршрута национального значения на территории Сахалина.