Почему в Ростове до сих пор нет памятника «Ростов — порт пяти морей»

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Удивительно, но ни в советское время, ни теперь ростовчане так и не увековечили эту уникальность города.
Хотя разговоры на эту тему велись. Более того, насколько мне известно, к 260-летнему юбилею Ростова городские власти даже проводили конкурс эскизов памятника «Ростов − порт пяти морей». Об этом конкурсе рассказывалось в средствах массовой информации, эскизы и проекты публиковались в газетах.
Предлагались разные варианты размещения этого памятника. Его хотели установить на левом берегу. Была идея поставить памятник «Ростов − порт пяти морей» на западном берегу Зеленого острова.
В 2008 году ростовские средства массовой информации сообщили, что победителем конкурса «Ростов − порт пяти морей» стал известный ростовский скульптор Давид Рубенович Бегалов. Эскиз Бегалова на конкурсе, который проходил в Департаменте архитектуры города, получил больше всего голосов. Сообщалось также, что этот знак будет установлен в 2009 году и располагаться будет на левом берегу Дона.
К сожалению, в 2009 году памятник «Ростов − порт пяти морей» так в нашем городе и не появился. Не появился он и позже. О необходимости такого памятного знака заговорили перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Но тоже дальше разговоров дело не пошло.
Сегодня мы много говорим о том, что надо развивать внутренний туризм. Пишется немало статей о том, что необходимо сделать город Ростов привлекательным для российских туристов, популяризировать его историю.
Все верно. Но если это так, то памятный знак «Ростов − порт пяти морей» непременно должен появиться в нашем городе.
Георгий Багдыков