Почему в Ростове до сих пор нет памятника «Ростов — порт пяти морей»

К сожалению, в 2009 году памятник «Ростов − порт пяти морей» так в нашем городе и не появился. Не появился он и позже. О необходимости такого памятного знака заговорили перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Но тоже дальше разговоров дело не пошло.