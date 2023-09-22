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Почему в Ростове до сих пор нет памятника «Ростов — порт пяти морей»

Почему в Ростове до сих пор нет памятника «Ростов — порт пяти морей»

22 сентября 2023, 07:49
Фото: 1MI
Почему в Ростове до сих пор нет памятника «Ростов — порт пяти морей»

Краевед Багдыков заявил, что в городе нужен памятник «Ростов — порт пяти морей»

После строительства в 1952 году Волго-Донского судоходного канала Ростов-на-Дону действительно стал портом пяти морей, единым водным путем из него можно попасть в Азовское, Черное, Каспийское, Балтийское и Белое моря. Краевед Багдыков выступил за создание памятника «Порт пяти морей» в Ростове.

Удивительно, но ни в советское время, ни теперь ростовчане так и не увековечили эту уникальность города.

Хотя разговоры на эту тему велись. Более того, насколько мне известно, к 260-летнему юбилею Ростова городские власти даже проводили конкурс эскизов памятника «Ростов − порт пяти морей». Об этом конкурсе рассказывалось в средствах массовой информации, эскизы и проекты публиковались в газетах.

Предлагались разные варианты размещения этого памятника. Его хотели установить на левом берегу. Была идея поставить памятник «Ростов − порт пяти морей» на западном берегу Зеленого острова.

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В 2008 году ростовские средства массовой информации сообщили, что победителем конкурса «Ростов − порт пяти морей» стал известный ростовский скульптор Давид Рубенович Бегалов. Эскиз Бегалова на конкурсе, который проходил в Департаменте архитектуры города, получил больше всего голосов. Сообщалось также, что этот знак будет установлен в 2009 году и располагаться будет на левом берегу Дона.

В 2008 году ростовские средства массовой информации сообщили, что победителем конкурса «Ростов − порт пяти морей» стал известный ростовский скульптор Давид Рубенович Бегалов.В 2008 году ростовские средства массовой информации сообщили, что победителем конкурса «Ростов − порт пяти морей» стал известный ростовский скульптор Давид Рубенович Бегалов.
В 2008 году ростовские средства массовой информации сообщили, что победителем конкурса «Ростов − порт пяти морей» стал известный ростовский скульптор Давид Рубенович Бегалов.
Фото: rostov.kp.ru

К сожалению, в 2009 году памятник «Ростов − порт пяти морей» так в нашем городе и не появился. Не появился он и позже. О необходимости такого памятного знака заговорили перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Но тоже дальше разговоров дело не пошло.

Сегодня мы много говорим о том, что надо развивать внутренний туризм. Пишется немало статей о том, что необходимо сделать город Ростов привлекательным для российских туристов, популяризировать его историю.

Все верно. Но если это так, то памятный знак «Ростов − порт пяти морей» непременно должен появиться в нашем городе.

Георгий Багдыков

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