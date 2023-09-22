Появилось видео конфликта депутата с журналистом в Новочеркасске

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Ранее Telegram-канал «Новочеркасска Сегодня» сообщил, что журналист снимал нарушения парковки автомобилей и заметил, что сотрудники ГИБДД планировали эвакуировать Land Cruiser, но не успели, так как появился владелец.
«Оказалось, что это был депутат Андрей Лембриков, который спокойно уехал, хотя разрешения на это не давали. Однако он оставил свои документы на парковке и через 15 минут вернулся пешком, а затем напал на журналиста, выбив его телефон», — уточнил канал.
Появилось также видео, на котором оператор идет за сотрудником ГИБДД и мужчиной. Последний из-за этого возмущается и требует прекратить съемку, но его игнорируют.
В следующих кадрах видно, что герой ролика не сдерживается и начает переходить на личности.
«Клоун жирный», — заявил мужчина журналисту.
«Жирный, иди домой, что ты тут стоишь», — обратился герой ролика к оператору. Судя по видео, можно сделать предположения, что журналист также провоцировал мужчину на скандал.
Официальной информации о том, кто находится на видео нет. Добавим, что не появлялось также и никаких официальных комментариев о скандале.