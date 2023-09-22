Появилось видео конфликта депутата с журналистом в Новочеркасске

«Оказалось, что это был депутат Андрей Лембриков, который спокойно уехал, хотя разрешения на это не давали. Однако он оставил свои документы на парковке и через 15 минут вернулся пешком, а затем напал на журналиста, выбив его телефон», — уточнил канал.