Премьер Мишустин оценил успехи РАНХиГС в подготовке специалистов руководящего звена

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 08:59
Премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно обратились к профессорам, преподавателям, студентам и аспирантам вуза. Поздравив их с праздником, политики отметили успехи РАНХиГС в подготовке руководящих кадров высшего звена, пишет gorod55.ru.
По словам премьер-министра, Президентская академия является ведущим уникальным научно-образовательным центром, лидирующим в вопросе подготовки управленческой элиты — руководства высшего звена.
«Многие годы академия является, без преувеличения, кузницей министров», — заявил Мишустин.
Он отметил, что видные общественные и государственные деятели, члены правительства, а также главы субъектов Федерации и топ-менеджеры крупных предприятий являются выпускниками РАНХиГС, подтверждая высокий потенциал этого образовательного учреждения.
Антон Вайно рассказал, что РАНХиГС, входящий в перечень ведущих российских учебных центров, вносит значимый вклад в развитие кадрового потенциала органов власти.
В качестве гостя на мероприятие была приглашена Кристина Куля — участница двух сезонов проекта «Пишем будущее» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Кристина учится в Луганском экономико-правовом лицее-интернате имени героев «Молодой гвардии». На встрече с главой государства Владимиром Путиным девушка призналась, что мечтает пополнить списки учащихся РАНХиГС.
Во время празднования Дня академии были организованы встречи с именитыми личностями из мира науки и СМИ, состоялись беседы с успешными выпускниками, прошли спортивные состязания на физических и цифровых площадках. Кроме того, участники танцевальных и художественных конкурсов талантов представили свои работы на суд жюри.
Также в число ярких событий этого дня вошел всероссийский фестиваль граффити «Место силы» — в нем приняли участие свыше 40 художников из 20 команд из разных уголков нашей страны. В состязании участвовали и известные граффитисты России и мира — Илья Робе, Rasko, Дуэт Твесо & Нан, Дмитрий Левочкин и Андрей Ведро.
В рамках Дня академии ректор вуза Алексей Комиссаров представил Клуб выпускников, который будет оказывать бывшим студентам помощь в раскрытии своих талантов, получении знаний и расширении возможностей. Обмениваясь опытом с участниками клуба и освоив принципы взаимопомощи, ребята научатся приумножать социальный капитал, установят новые партнерства и получат доступ к полезным ресурсам.