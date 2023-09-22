Премьер Мишустин оценил успехи РАНХиГС в подготовке специалистов руководящего звена

Во время празднования Дня академии были организованы встречи с именитыми личностями из мира науки и СМИ, состоялись беседы с успешными выпускниками, прошли спортивные состязания на физических и цифровых площадках. Кроме того, участники танцевальных и художественных конкурсов талантов представили свои работы на суд жюри.