rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

В Ростовской области завершены работы на 122 объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Ремонт завершили на 122 дорогах в Ростовской области в рамках нацпроекта

22 сентября 2023, 18:07
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области завершены работы на 122 объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
В Ростовской области завершены работы на 122 объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали в правительстве региона.

В этом году в Ростовской области реализуются ремонт 155 дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день работы завершены уже на122 объектах.

Так, в порядок удалось привести трассы «Азов — Староминская», «Ростов — Ставрополь», «Шахты — Цимлянск» и «Миллерово — Вешенская». Работы на некоторых дорогах ведутся после жалоб местных жителей.

На ремонт девяти дорог Ростовская область дополнительно получит полмиллиарда рублей
Узнать подробнее

Также по нацпроекту завершены капремонты дорог в Аксайском, Неклиновском и Родионово-Несветайском районах.

Ранее в Ростовской области завершили капремонт двух мостов в сторону ЛНР.

Читайте также:
Ремонт Южного подъезда к Ростову-на-Дону завершили на месяц раньше срокаПроект реконструкции моста через Северский Донец изменили в Ростовской областиВласти Ростовской области заявили, что ряд АЗС имеют запас топлива лишь на один день
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ремонт дорог в Ростовской области#Дороги в Ростовской области#Правительство Ростовской области
Подпишитесь
Блеск и нищета Ростова: почему центр города населяют бездомные и попрошайки
Сегодня, 10:39
Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове
Сегодня, 11:07
Донской предприниматель сам продлил срок годности у мяса
Сегодня, 10:53
ФСБ задержала мужчину в Ростове за попытку совершить теракт на железной дороге
Сегодня, 09:48
Появилось видео конфликта депутата с журналистом в Новочеркасске
Сегодня, 09:24
Парковку в районе Театрального проспекта в Ростове сделают платной
Сегодня, 09:02