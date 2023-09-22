Ремонт завершили на 122 дорогах в Ростовской области в рамках нацпроекта

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
В этом году в Ростовской области реализуются ремонт 155 дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день работы завершены уже на122 объектах.
Так, в порядок удалось привести трассы «Азов — Староминская», «Ростов — Ставрополь», «Шахты — Цимлянск» и «Миллерово — Вешенская». Работы на некоторых дорогах ведутся после жалоб местных жителей.
Также по нацпроекту завершены капремонты дорог в Аксайском, Неклиновском и Родионово-Несветайском районах.
Ранее в Ростовской области завершили капремонт двух мостов в сторону ЛНР.