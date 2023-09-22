Ростовский митрополит Меркурий посчитал ЭКО вмешательством в божий промысел

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
По словам Меркурия, жизнь родителя заключается не столько в том, чтобы родить, сколько в том, чтобы сделать это с благословения Божьего. Он назвал противоестественным вмешательство в процесс зачатия.
«У нас нет информации о том, что произойдет с этими детьми в дальнейшем. Я знаю несколько десятков семей, которые не молились, а наперекор Божиему промыслу решили искусственно создать жизнь», — заявил митрополит.
Он добавил, что ни одна из семей не стала счастливой. По его словам, человек не имеет права посягать на то, что принадлежит не ему, а Богу.
Ранее эксперт рассказал, как семьеведение в школах Ростова поможет поднять рождаемость.