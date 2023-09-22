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Ростовский митрополит Меркурий посчитал ЭКО вмешательством в божий промысел

Ростовский митрополит Меркурий посчитал ЭКО вмешательством в божий промысел

22 сентября 2023, 12:50
Фото: rostoveparhia.ru
Ростовский митрополит Меркурий посчитал ЭКО вмешательством в божий промысел
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий назвал противоестественным вмешательство ученых в естественный процесс зачатия, говорится на сайте Ростовской-на-Дону епархии.

По словам Меркурия, жизнь родителя заключается не столько в том, чтобы родить, сколько в том, чтобы сделать это с благословения Божьего. Он назвал противоестественным вмешательство в процесс зачатия.

«У нас нет информации о том, что произойдет с этими детьми в дальнейшем. Я знаю несколько десятков семей, которые не молились, а наперекор Божиему промыслу решили искусственно создать жизнь», — заявил митрополит.

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Он добавил, что ни одна из семей не стала счастливой. По его словам, человек не имеет права посягать на то, что принадлежит не ему, а Богу.

Ранее эксперт рассказал, как семьеведение в школах Ростова поможет поднять рождаемость.

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