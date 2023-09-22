Спасатель из Ростовской области погиб во время обрушения дома в Балашихе

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Спасатель родом из Морозовска Олег Калмыков погиб во время ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Балашихе. Коллеги рассказали, что в тот злополучный день он доставал из-под завалов женщину и ее 5-летнюю дочку. Однако в этот момент рухнула стена с верхнего этажа, она придавила спасателя.
Известно, что Калмыков работает в МЧС с 2012 года. У него остались жена и трое детей. Сейчас коллеги собирают деньги для помощи семье спасателя.
Напомним, бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в Балашихе 20 сентября. В результате инцидента погибли семь человек, еще 12 пострадали.
Ранее спасатель Белков рассказал, как ростовчанам спастись от беспилотника в квартире.