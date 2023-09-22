Спасатель из Ростовской области погиб во время обрушения дома в Балашихе

Спасатель родом из Морозовска Олег Калмыков погиб во время ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Балашихе. Коллеги рассказали, что в тот злополучный день он доставал из-под завалов женщину и ее 5-летнюю дочку. Однако в этот момент рухнула стена с верхнего этажа, она придавила спасателя.