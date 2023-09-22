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Спасатель из Ростовской области погиб во время ликвидации последствий взрыва газа в Балашихе

Спасатель из Ростовской области погиб во время обрушения дома в Балашихе

22 сентября 2023, 15:37
Фото: 1MI
Спасатель из Ростовской области погиб во время ликвидации последствий взрыва газа в Балашихе
Спасатель из Ростовской области Олег Калмыков погиб во время ликвидации последствий взрыва газа в Балашихе, рассказали в сообществе пожарных региона в социальных сетях.

Спасатель родом из Морозовска Олег Калмыков погиб во время ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Балашихе. Коллеги рассказали, что в тот злополучный день он доставал из-под завалов женщину и ее 5-летнюю дочку. Однако в этот момент рухнула стена с верхнего этажа, она придавила спасателя.

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Известно, что Калмыков работает в МЧС с 2012 года. У него остались жена и трое детей. Сейчас коллеги собирают деньги для помощи семье спасателя.

Напомним, бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в Балашихе 20 сентября. В результате инцидента погибли семь человек, еще 12 пострадали.

Ранее спасатель Белков рассказал, как ростовчанам спастись от беспилотника в квартире.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Морозовск#Ростов#Происшествия
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