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Published Сегодня, 07:03

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США не дадут Украине ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону

США не дадут Украине ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону

22 сентября 2023, 07:03
Фото: dvidshub.net/cc0
США не дадут Украине ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
США решили не включать в новый пакет помощи Украине ракеты ATACMS, которые в теории могут долететь до Ростовской области, об отказе пишет РИА «Новости».

По данным издания, США не будет поставлять эти ракеты для Украины, однако в будущем рассмотрят такую возможность. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Добавим, что ATACMS — это оперативно-тактическая баллистическая ракета. Согласно открытым данным, ракеты класса «земля-земля» имеют дальность 300 километров.

Появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУ
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Ранее появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУ. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого ВС России нанесли удар по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow.

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#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ВСУ#США#Происшествие#Украина#Ракеты#Последние новости Ростова на сегодня
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