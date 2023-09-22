США не дадут Украине ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
По данным издания, США не будет поставлять эти ракеты для Украины, однако в будущем рассмотрят такую возможность. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Добавим, что ATACMS — это оперативно-тактическая баллистическая ракета. Согласно открытым данным, ракеты класса «земля-земля» имеют дальность 300 километров.
Ранее появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУ. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого ВС России нанесли удар по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow.