Стало известно, как пройдет призыв в армию в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В 2023 году в рамках осенней призывной кампании на территории области будут действовать областная призывная комиссия и 62 призывные комиссии.
Набор проведут до 31 декабря. В этот период будет более строгий контроль за своевременным прохождением призывниками основного и дополнительного медобследования.
«Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением СВО. Всю необходимую информацию о призыве можно узнать по телефону 122», — уточнили в правительстве.
Отмечается, что весной на службу набрали пять тысяч жителей региона. Все территории справились с поставленными задачами.