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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Стало известно, как пройдет призыв в армию в Ростовской области

Стало известно, как пройдет призыв в армию в Ростовской области

22 сентября 2023, 12:23
Фото: 1MI
Стало известно, как пройдет призыв в армию в Ростовской области
В Ростовской области осенью призывная кампания для службы в армии пройдет в период с 1 октября по 31 декабря, сообщили в правительстве региона.

В 2023 году в рамках осенней призывной кампании на территории области будут действовать областная призывная комиссия и 62 призывные комиссии.

Набор проведут до 31 декабря. В этот период будет более строгий контроль за своевременным прохождением призывниками основного и дополнительного медобследования.

Как пройдет осенний призыв в армию в Ростовской области в 2023 году
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«Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением СВО. Всю необходимую информацию о призыве можно узнать по телефону 122», — уточнили в правительстве.

Отмечается, что весной на службу набрали пять тысяч жителей региона. Все территории справились с поставленными задачами.

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