Стало известно, введут ли в Ростовской области масочный режим

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В данный момент в регионе растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом по нескольким причинам. В том числе из-за похолоданий и увеличения числа контактов между людьми после летних отпусков.
Между тем, вводить из-за этого ограничения не планируется. Не рассматривается и вопрос возвращения масочного режима.
«Применение антисептиков для рук является действенной мерой личной профилактики. Она снижает риск сезонных заболеваний», — уточнили в управлении.
Ранее Минздрав поручил вводить масочный режим в Ростовской области при росте заболеваемости.