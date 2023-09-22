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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Стало известно, введут ли в Ростовской области масочный режим

Стало известно, введут ли в Ростовской области масочный режим

22 сентября 2023, 07:07
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, введут ли в Ростовской области масочный режим
В Ростовской области не рассматривается вопрос возвращения масочного режима, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В данный момент в регионе растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом по нескольким причинам. В том числе из-за похолоданий и увеличения числа контактов между людьми после летних отпусков.

Между тем, вводить из-за этого ограничения не планируется. Не рассматривается и вопрос возвращения масочного режима.

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«Применение антисептиков для рук является действенной мерой личной профилактики. Она снижает риск сезонных заболеваний», — уточнили в управлении.

Ранее Минздрав поручил вводить масочный режим в Ростовской области при росте заболеваемости.

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