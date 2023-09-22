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ТАНТК имени Бериева в Ростовской области модернизировал самолет-локатор для ВС РФ

ТАНТК имени Бериева в Ростовской области модернизировал самолет-локатор для ВС РФ

22 сентября 2023, 12:58
Фото: «Ростех»
ТАНТК имени Бериева в Ростовской области модернизировал самолет-локатор для ВС РФ
ТАНТК имени Бериева в Ростовской области передал ВС РФ модернизированный самолет-локатор, сообщили в корпорации «Ростех».

Холдинг «Росэлектроника» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передали Вооруженным силам России модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У. В составе ОАК разработкой занимался Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.

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«Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У — необходимая в условиях современных боевых действий машина», — обращают внимание в «Ростехе». В ходе модернизации самолет-локатор получил новое техническое оснащение. У него повысились скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей.

Между тем сам ТАНТК в Ростовской области часто становится ответчиком в судах о задолженностях и банкротстве. Например, недавно на оборонный завод подал в суд разработчик ПВО из Москвы.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Спецоперация#ВС РФ#ТАНТК имени Г.М. Бериева
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