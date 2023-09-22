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Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

В Ростове состоится театрализованный фестиваль хлеба

Театрализованный фестиваль хлеба устроят в Ростове

22 сентября 2023, 16:58
Фото: 1MI
В Ростове состоится театрализованный фестиваль хлеба
В Ростове состоится театрализованный фестиваль хлеба, сообщили в администрации городского парка Революции.

В субботу, 23 сентября, в парке Революции в Ростове состоится театрализованный фестиваль хлеба и хлебобулочных изделий. Посетить его можно в Зеленом театре в 15.30.

«Праздник посвящен традициям хлебопечения народов, проживающих на Дону», — заявили в администрации парка.

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Гости смогут познакомиться с историей и традициями хлебопечения в Ростовской области. Также сам хлеб и кулинарные изделия можно будет попробовать на вкус.

Вход на фестиваль свободный.

Напомним, фестиваль гортензий пройдет в Ростове 23 и 24 сентября.

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