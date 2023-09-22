Театрализованный фестиваль хлеба устроят в Ростове

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
В субботу, 23 сентября, в парке Революции в Ростове состоится театрализованный фестиваль хлеба и хлебобулочных изделий. Посетить его можно в Зеленом театре в 15.30.
«Праздник посвящен традициям хлебопечения народов, проживающих на Дону», — заявили в администрации парка.
Гости смогут познакомиться с историей и традициями хлебопечения в Ростовской области. Также сам хлеб и кулинарные изделия можно будет попробовать на вкус.
Вход на фестиваль свободный.
Напомним, фестиваль гортензий пройдет в Ростове 23 и 24 сентября.