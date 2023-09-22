Тренер перечислила упражнения для здоровья офисных работников

На завтрак, например, подойдет яичный омлет с овощами, помидорами и шпинатом, а также грибами и обезжиренным сыром. Другой вариант — тосты с авокадо и яйцом, а также овсянка с ягодами и орехами. На обед можно приготовить гречку с тушеной рыбой или запеченную куриную грудку с киноа, брокколи и цветной капустой, а также салаты с зеленым миксом, помидорами, авокадо и оливковым маслом, — рассказала специалист.