Тренер перечислила упражнения для здоровья офисных работников

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Колени и область паха у офисных работников согнуты в течение долгих часов, а в этих местах находится много лимфатических узлов. Из-за застоя лимфы возникают проблемы, такие как варикоз, отеки ног и малого таза. Поэтому я рекомендую часто подниматься и разминаать стопы каждые 30 минут, чтобы жидкость в организме циркулировала, — сказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Очень важно, по ее словам, делать упражнения для тазобедренных суставов, которые активизируют поясницу и живот. Кроме того, необходимо работать с грудной клеткой. Офисные сотрудники часто испытывают боли между лопатками, в шее и спине. Это происходит из-за неправильного дыхательного паттерна, поэтому упражнения на дыхание и подвижность грудной клетки имеют первостепенное значение.
Также нужно заботиться о глазодвигательном рефлексе. Например, можно поставить ручку перед собой и начать перемещать ее в разные стороны, следя только глазами. Работа за монитором предполагает длительное фиксирование взгляда, что приводит к напряжению мышц шеи, заворачиванию плеч и скругленной осанке.
Анастасия Кондаурова, член КДЦ «Диетологи России», добавила, что рацион офисных работников должен быть сбалансированным и содержать все необходимые питательные вещества.
На завтрак, например, подойдет яичный омлет с овощами, помидорами и шпинатом, а также грибами и обезжиренным сыром. Другой вариант — тосты с авокадо и яйцом, а также овсянка с ягодами и орехами. На обед можно приготовить гречку с тушеной рыбой или запеченную куриную грудку с киноа, брокколи и цветной капустой, а также салаты с зеленым миксом, помидорами, авокадо и оливковым маслом, — рассказала специалист.
Хорошим выбором для ужина, по ее мнению, будет фарш или котлеты из куриного или рыбного мяса с овощами. Также подойдет запеченная семга. В качестве перекусов в течение дня можно есть греческий йогурт с медом и орехами, яблоки, бананы, груши, миндаль и сухофрукты.