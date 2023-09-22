Урбанист Зайцев рассказал, почему центр Ростова притягивает бомжей

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Многие ростовчане и гости города возмущаются обилию бездомных на центральных улицах города. Жительница дома на улице Пушкинской Лидия Мишурина заявила, что на скамейки, которые облюбовали бездомные, неприятно садиться.
По мнению урбаниста Артемия Зайцева, маргиналов привлекают рынки, вокзалы и храмы.
«Это места, где им могут помочь и не гоняют», — объясняет эксперт.
Он добавляет, что именно по этой причине бездомные особенно любят переулок Соборный.
Ранее RostovGazeta писала о том, как бездомные животные Краснодара попадают в приют.