Урбанист Зайцев рассказал, почему центр Ростова притягивает бомжей

Многие ростовчане и гости города возмущаются обилию бездомных на центральных улицах города. Жительница дома на улице Пушкинской Лидия Мишурина заявила, что на скамейки, которые облюбовали бездомные, неприятно садиться.

По мнению урбаниста Артемия Зайцева, маргиналов привлекают рынки, вокзалы и храмы.