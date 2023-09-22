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Published Сегодня, 16:21

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Updated Сегодня, 16:23

Эксперт рассказал, почему центр Ростова притягивает бомжей

Урбанист Зайцев рассказал, почему центр Ростова притягивает бомжей

22 сентября 2023, 16:21
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, почему центр Ростова притягивает бомжей
Близость церкви и вокзала удобны для маргиналов, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Многие ростовчане и гости города возмущаются обилию бездомных на центральных улицах города. Жительница дома на улице Пушкинской Лидия Мишурина заявила, что на скамейки, которые облюбовали бездомные, неприятно садиться.
По мнению урбаниста Артемия Зайцева, маргиналов привлекают рынки, вокзалы и храмы.

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«Это места, где им могут помочь и не гоняют», — объясняет эксперт.

Он добавляет, что именно по этой причине бездомные особенно любят переулок Соборный.

Ранее RostovGazeta писала о том, как бездомные животные Краснодара попадают в приют.

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