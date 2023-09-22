В Краснодарском крае мужчина подарил подростку гранату и теперь сядет в тюрьму

Инцидент произошел в станице Октябрьской Крыловского района. Подросток принял подарок, хотя не был знаком с вручившим его мужчиной. Сообщается, что они завели разговор в магазине. Сварщик утверждает, что купил гранату в «соседнем регионе» в качестве сувенира. Но оказалось, что это боевая ручная граната Ф-1.