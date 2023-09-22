В Краснодарском крае мужчина подарил подростку гранату и теперь сядет в тюрьму

Posted Сегодня, 20:47
Published Сегодня, 20:47
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Updated Сегодня, 20:49
Инцидент произошел в станице Октябрьской Крыловского района. Подросток принял подарок, хотя не был знаком с вручившим его мужчиной. Сообщается, что они завели разговор в магазине. Сварщик утверждает, что купил гранату в «соседнем регионе» в качестве сувенира. Но оказалось, что это боевая ручная граната Ф-1.
Против мужчины возбудили уголовное дело за незаконное приобретение взрывных устройств. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области якобы задержали мужчину, который приобрел оружие на распродаже в зоне СВО.