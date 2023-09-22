rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:47

Published Сегодня, 20:47

Modified Сегодня, 20:49

Updated Сегодня, 20:49

В Краснодарском крае мужчина подарил подростку гранату и теперь сядет в тюрьму

В Краснодарском крае мужчина подарил подростку гранату и теперь сядет в тюрьму

22 сентября 2023, 20:47
Фото: 1MI
Полиция задержала в Краснодарском крае 26-летнего сварщика, который подарил подростку боевую гранату, сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошел в станице Октябрьской Крыловского района. Подросток принял подарок, хотя не был знаком с вручившим его мужчиной. Сообщается, что они завели разговор в магазине. Сварщик утверждает, что купил гранату в «соседнем регионе» в качестве сувенира. Но оказалось, что это боевая ручная граната Ф-1.

Против мужчины возбудили уголовное дело за незаконное приобретение взрывных устройств. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области якобы задержали мужчину, который приобрел оружие на распродаже в зоне СВО.

Подорвавшийся на гранате мужчина в Ростове мог привезти ее из зоны СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны подробности нападения в Батайске на участника СВОГубернатор Голубев прокомментировал избиение в Батайске вернувшегося с СВО бойцаВ Ростовской области задержали мужчину, который нелегально купил оружие в зоне СВО
#Ростов-на-Дону#СВО#Оружие#Краснодарский край#Граната
Подпишитесь
Блеск и нищета Ростова: почему центр города населяют бездомные и попрошайки
Сегодня, 10:39
Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове
Сегодня, 11:07
Донской предприниматель сам продлил срок годности у мяса
Сегодня, 10:53
ФСБ задержала мужчину в Ростове за попытку совершить теракт на железной дороге
Сегодня, 09:48
Появилось видео конфликта депутата с журналистом в Новочеркасске
Сегодня, 09:24
Парковку в районе Театрального проспекта в Ростове сделают платной
Сегодня, 09:02