В Ростове помидоры растут в асфальте, а церковь призвала заменить ЭКО молитвами

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
В социальных сетях ростовчане рассказали о кусте с помидорами, который вырос прямо на асфальте возле дороги. Он смог пробиться сквозь бетон и выжить рядом с автомобилями. Более того, куст дал неплохой урожай.
«Суровые ростовские помидоры прорастут даже сквозь асфальт», — пишут в социальных сетях ростовчане. Они завили, что удивлены такому урожаю. Ростовчане добавили, что неподалеку от куста моют машины. Вероятно, это способствовало и хорошему поливу помидоров.
«Если он смог, то и ты сможешь», — заключили горожане.
В Ростовской-на-Дону епархии привели заявление Митрополита Ростовского Меркурия о влиянии ЭКО на промысел Бога. Процедуру искусственного оплодотворения он назвал вмешательством в естественный процесс зачатия.
Он заявил, что жизнь родителя заключается не столько в том, чтобы родить, сколько в том, чтобы сделать это по благословению Бога. Потому ЭКО, как считает Меркурий, противоестественно в процессе зачатия.
Чтобы родить ребенка, митрополит призвал ростовчан молиться. Он добавил, что знает несколько семей, которые прибегли к ЭКО, и сейчас, по его словам, они несчастливы. Митрополит заключил, что процедура посягает на то, что принадлежит Богу, а не человеку.
В правительстве Ростовской области рассказали, что губернатор Василий Голубев утвердил состав рабочей группы, которая займется помощью в борьбе с диверсантами.
Группа необходима для определения количества сил и средств для решения ряда задач. Речь идет о спасателях, полицейских и представителях воинских частей. Они помогут охранять порядок, бороться с диверсионно-разведывательными формированиями, а также защищать госграницы. Управленческие функции на себя возьмет представитель Минобороны.
Руководить рабочей группой будет замгубернатора Вадим Артемов.