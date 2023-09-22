В Ростове помидоры растут в асфальте, а церковь призвала заменить ЭКО молитвами

Чтобы родить ребенка, митрополит призвал ростовчан молиться. Он добавил, что знает несколько семей, которые прибегли к ЭКО, и сейчас, по его словам, они несчастливы. Митрополит заключил, что процедура посягает на то, что принадлежит Богу, а не человеку.