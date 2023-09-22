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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

В Ростовской области помидоры растут на асфальте, а ЭКО называют причиной несчастья

В Ростове помидоры растут в асфальте, а церковь призвала заменить ЭКО молитвами

22 сентября 2023, 16:21
Фото: Edsel Little/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростовской области помидоры растут на асфальте, а ЭКО называют причиной несчастья
В Ростове куст с помидорами смог вырос на асфальтированном тротуаре, тем временем митрополит Меркурий назвал ЭКО вмешательством в промысел Бога, а губернатор создал группу для борьбы с диверсантами.

Суровые ростовские помидоры

В социальных сетях ростовчане рассказали о кусте с помидорами, который вырос прямо на асфальте возле дороги. Он смог пробиться сквозь бетон и выжить рядом с автомобилями. Более того, куст дал неплохой урожай.

«Суровые ростовские помидоры прорастут даже сквозь асфальт», — пишут в социальных сетях ростовчане. Они завили, что удивлены такому урожаю. Ростовчане добавили, что неподалеку от куста моют машины. Вероятно, это способствовало и хорошему поливу помидоров.

«Если он смог, то и ты сможешь», — заключили горожане.

На асфальте в Ростове-на-Дону неожиданно выросли помидоры
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Вмешательство в промысел Бога

В Ростовской-на-Дону епархии привели заявление Митрополита Ростовского Меркурия о влиянии ЭКО на промысел Бога. Процедуру искусственного оплодотворения он назвал вмешательством в естественный процесс зачатия.

Он заявил, что жизнь родителя заключается не столько в том, чтобы родить, сколько в том, чтобы сделать это по благословению Бога. Потому ЭКО, как считает Меркурий, противоестественно в процессе зачатия.

Потому ЭКО, как считает Меркурий, противоестественно в процессе зачатия.Потому ЭКО, как считает Меркурий, противоестественно в процессе зачатия.
Потому ЭКО, как считает Меркурий, противоестественно в процессе зачатия.
Фото: rostoveparhia.ru

Чтобы родить ребенка, митрополит призвал ростовчан молиться. Он добавил, что знает несколько семей, которые прибегли к ЭКО, и сейчас, по его словам, они несчастливы. Митрополит заключил, что процедура посягает на то, что принадлежит Богу, а не человеку.

Ростовский митрополит Меркурий посчитал ЭКО вмешательством в божий промысел
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Группа по борьбе с диверсантами

В правительстве Ростовской области рассказали, что губернатор Василий Голубев утвердил состав рабочей группы, которая займется помощью в борьбе с диверсантами.

Группа необходима для определения количества сил и средств для решения ряда задач. Речь идет о спасателях, полицейских и представителях воинских частей. Они помогут охранять порядок, бороться с диверсионно-разведывательными формированиями, а также защищать госграницы. Управленческие функции на себя возьмет представитель Минобороны.

В правительстве Ростовской области рассказали, что губернатор Василий Голубев утвердил состав рабочей группы, которая займется помощью в борьбе с диверсантами.В правительстве Ростовской области рассказали, что губернатор Василий Голубев утвердил состав рабочей группы, которая займется помощью в борьбе с диверсантами.
В правительстве Ростовской области рассказали, что губернатор Василий Голубев утвердил состав рабочей группы, которая займется помощью в борьбе с диверсантами.
Фото: mil.ru

Руководить рабочей группой будет замгубернатора Вадим Артемов.

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