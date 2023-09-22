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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Ростовской области утонули шесть человек после завершения купального сезона

В Ростовской области утонули шесть человек после завершения купального сезона

22 сентября 2023, 12:23
Фото: 1MI
В Ростовской области утонули шесть человек после завершения купального сезона
В Ростовской области с начала осени в водоемах погибли шесть граждан, сообщили в региональном УМЧС.

В Ростовской области купальный сезон завершился, однако в сентябре в водоемах утонули уже шесть человек. Еще одного удалось спасти.

Несчастные случаи произошли в нескольких территориях, в том числе Каменском, Аксайском, Белокалитвинском, Волгодонском районах. Несмотря на завершение купального сезона, жители области продолжают проводить время у водоемов.

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Их призвали соблюдать правила безопасности.

Ранее ростовчане сообщили о вновь забитой ливневке, в которой погибла учительница Радченко. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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