В Ростовской области утонули шесть человек после завершения купального сезона

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В Ростовской области купальный сезон завершился, однако в сентябре в водоемах утонули уже шесть человек. Еще одного удалось спасти.
Несчастные случаи произошли в нескольких территориях, в том числе Каменском, Аксайском, Белокалитвинском, Волгодонском районах. Несмотря на завершение купального сезона, жители области продолжают проводить время у водоемов.
Их призвали соблюдать правила безопасности.
Ранее ростовчане сообщили о вновь забитой ливневке, в которой погибла учительница Радченко. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.