В Ростовской области закупят почти 200 новых автобусов в 2023 году

В Ростовской области постепенно обновляют рейсовые автобусы, в том числе шесть единиц транспорта передали Батайску. Их собрали в 2023 году, они работают на метане и вмещают до 50 пассажиров. Для инвалидов предусмотрен удобный и простой в использовании спускной механизм. В автобусах большие форточки и есть кондиционеры.