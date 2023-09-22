В Ростовской области закупят почти 200 новых автобусов в 2023 году

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В Ростовской области постепенно обновляют рейсовые автобусы, в том числе шесть единиц транспорта передали Батайску. Их собрали в 2023 году, они работают на метане и вмещают до 50 пассажиров. Для инвалидов предусмотрен удобный и простой в использовании спускной механизм. В автобусах большие форточки и есть кондиционеры.
На линию они выйдут со следующей недели.
В этом году выделят деньги из регионального бюджета на закупку 198 автобусов. Кроме того, в регионе приобретут 40 электробусов: 20 для Ростова, по 10 для Таганрога и Волгодонска. Увидеть их местные жители смогут в начале следующего года.
Ранее водители автобусов в Ростове рассказали, что увольняются из-за переработок и туалетов.