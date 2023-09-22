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Published Сегодня, 14:01

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Updated Сегодня, 14:03

Власти Ростова разобрались, как распределят обязанности между службами в случае ЧС

Власти Ростова разобрались, как распределят обязанности между службами в случае ЧС

22 сентября 2023, 14:01
Фото: moscow.mchs.gov.ru
Власти Ростова разобрались, как распределят обязанности между службами в случае ЧС

Власти Ростова разобрались, как распределят обязанности в случае ЧС

Власти Ростова распределили обязанности между предприятиями в случае ЧС, документ с информацией об этом опубликован на сайте городской администрации.

Власти Ростова опубликовали постановление «О создании сил гражданской обороны и поддержании их в состоянии готовности». Чиновники в документе распределили между предприятиями и службами города обязанности в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Например, подвозом воды будет заниматься МУП ЖКХ Ворошиловского и Железнодорожного районов, а также АО «Коммунальщик Дона». Перевозку населения и ремонт техники чиновники доверили «Ростовпассажиртрансу» и «Ростовской транспортной компании». Создать формирование по захоронению в случае ЧС придется МУП «Специализированных коммунальных услуг».

Также среди обязанностей, которые падут на плечи предприятий города, имеются обслуживание коммунальных сетей, санитарная обработка, ремонт дорог и обеспечение питания.

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Во время ЧС каждое из предприятий обязуется в течение двух месяцев создать нештатное формирование по гражданской обороне из числа своих сотрудников. Они должны быть обучены и обеспечены всеми необходимыми средствами.

Напомним, системы оповещения о ЧС проверят в Ростове-на-Дону в октябре.

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