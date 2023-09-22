Власти Ростова разобрались, как распределят обязанности между службами в случае ЧС

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Власти Ростова опубликовали постановление «О создании сил гражданской обороны и поддержании их в состоянии готовности». Чиновники в документе распределили между предприятиями и службами города обязанности в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Например, подвозом воды будет заниматься МУП ЖКХ Ворошиловского и Железнодорожного районов, а также АО «Коммунальщик Дона». Перевозку населения и ремонт техники чиновники доверили «Ростовпассажиртрансу» и «Ростовской транспортной компании». Создать формирование по захоронению в случае ЧС придется МУП «Специализированных коммунальных услуг».
Также среди обязанностей, которые падут на плечи предприятий города, имеются обслуживание коммунальных сетей, санитарная обработка, ремонт дорог и обеспечение питания.
Во время ЧС каждое из предприятий обязуется в течение двух месяцев создать нештатное формирование по гражданской обороне из числа своих сотрудников. Они должны быть обучены и обеспечены всеми необходимыми средствами.
Напомним, системы оповещения о ЧС проверят в Ростове-на-Дону в октябре.