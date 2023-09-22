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Водитель насмерть сбил пенсионера-нарушителя в Ростовской области

Водитель насмерть сбил пенсионера-нарушителя в Ростовской области

22 сентября 2023, 06:45
Фото: 1MI
Водитель насмерть сбил пенсионера-нарушителя в Ростовской области
В Ростовской области под колесами легкового автомобиля погиб мужчина, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в вечернее время в хуторе Нижнеговейный на улице Щаденко. Водитель ВАЗа сбил 69-летнего мужчину, который пытался перейти дорогу.

При этом рядом находился переход, но пенсионер его проигнорировал. Он скончался от полученных травм до приезда скорой.

Загадочное ДТП со смертельным исходом произошло на платном терминале под Ростовом
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В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее автобус с пассажирами протаранил припаркованный автомобиль в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого загадочное ДТП со смертельным исходом произошло на платном терминале под Ростовом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#УГИБДД#ВАЗ#Происшествия
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