Водитель насмерть сбил пенсионера-нарушителя в Ростовской области

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Published Сегодня, 06:45
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Происшествие случилось в вечернее время в хуторе Нижнеговейный на улице Щаденко. Водитель ВАЗа сбил 69-летнего мужчину, который пытался перейти дорогу.
При этом рядом находился переход, но пенсионер его проигнорировал. Он скончался от полученных травм до приезда скорой.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее автобус с пассажирами протаранил припаркованный автомобиль в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого загадочное ДТП со смертельным исходом произошло на платном терминале под Ростовом.