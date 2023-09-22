Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В частности, водители рассказали о заправке «Лукойла», где с утра нет бензина марки АИ-95 и дизельного топлива. Пользователи в комментариях заявили, что паниковать не стоит и нужно дождаться следующей поставки.
«У нас уже даже заправки „Газпрома“ закрываются. Какая-то полная и абсолютная безнадежность», — пишут горожане.
«А про причины все понятно вполне. При таком низком курсе рубля производителям бензина стало просто не выгодно продавать топливо внутри страны», — заявили ростовчане.
Ранее водителей в Ростове-на-Дону удивили высокие цены на бензин в городе.