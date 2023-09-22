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Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 11:09

Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове

Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове

22 сентября 2023, 11:07
Фото: rostovgazeta.ru
Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове
Жители Ростова-на-Дону продолжают жаловаться на дефицит бензина в городе, говорится в городских пабликах в Telegram.

В частности, водители рассказали о заправке «Лукойла», где с утра нет бензина марки АИ-95 и дизельного топлива. Пользователи в комментариях заявили, что паниковать не стоит и нужно дождаться следующей поставки.

«У нас уже даже заправки „Газпрома“ закрываются. Какая-то полная и абсолютная безнадежность», — пишут горожане.

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«А про причины все понятно вполне. При таком низком курсе рубля производителям бензина стало просто не выгодно продавать топливо внутри страны», — заявили ростовчане.

Ранее водителей в Ростове-на-Дону удивили высокие цены на бензин в городе.

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