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ВСУ ракетами атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе

ВСУ ракетами атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе

22 сентября 2023, 11:27
Фото: flickr.com/cc by 2.0/ministryofdefenceua
ВСУ ракетами атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе
Враги нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота, расположенного в Севастополе, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Он рассказал, что осколок обнаружили недалеко от театра Луначарского и попросил местных жителей сообщать об обнаружении подобных элементов. На место направили представителей оперативных служб, сейчас уточняется информация о возможных пострадавших.

После этого Развожаев опубликовал еще один пост, в котором заявил, что возможна еще одна атака. Он попросил местных жителей не выходить из зданий и не выезжать в центр.

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«На месте работают спасатели, в готовность привели аэромобильную группировку. Сейчас продолжается ликвидация огня», — говорится в публикации.

Он попросил не публиковать фото и видео с места происшествия.

Ранее туристы показали, как выглядит место падения ракеты в Таганроге спустя месяц.

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