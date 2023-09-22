ВСУ ракетами атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Он рассказал, что осколок обнаружили недалеко от театра Луначарского и попросил местных жителей сообщать об обнаружении подобных элементов. На место направили представителей оперативных служб, сейчас уточняется информация о возможных пострадавших.
После этого Развожаев опубликовал еще один пост, в котором заявил, что возможна еще одна атака. Он попросил местных жителей не выходить из зданий и не выезжать в центр.
«На месте работают спасатели, в готовность привели аэромобильную группировку. Сейчас продолжается ликвидация огня», — говорится в публикации.
Он попросил не публиковать фото и видео с места происшествия.
Ранее туристы показали, как выглядит место падения ракеты в Таганроге спустя месяц.