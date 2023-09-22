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Яйца и рыба в Ростове-на-Дону стали самыми дорогими в области

Яйца и рыба в Ростове-на-Дону стали самыми дорогими в области

22 сентября 2023, 05:21
Фото: 1MI
Цены на куриные яйца и рыбу в Ростове-на-Дону оказались самыми высокими среди других городов региона, следует из данных Ростовстата.

Средняя стоимость десятка яиц в регионе составляет 77,8 рубля, но дороже всего они в Ростове — 79,5 рубля. Далее идут Таганрог и Сальск, а самая дешевая продукция оказалась в Волгодонске.

Рыба в Ростове стоит 238 рублей за килограмм, что стало самым высоким показателем в регионе. На втором и третьем местах идут Шахты и Миллерово.

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Самая дорогая колбаса оказалась в Таганроге, свинина и говядина — в Сальске. Шахты стали лидером по стоимости сметаны.

Ранее эксперт рассказала, что подорожает в Ростове-на-Дону после роста ключевой ставки.

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