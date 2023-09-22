Яйца и рыба в Ростове-на-Дону стали самыми дорогими в области

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Средняя стоимость десятка яиц в регионе составляет 77,8 рубля, но дороже всего они в Ростове — 79,5 рубля. Далее идут Таганрог и Сальск, а самая дешевая продукция оказалась в Волгодонске.
Рыба в Ростове стоит 238 рублей за килограмм, что стало самым высоким показателем в регионе. На втором и третьем местах идут Шахты и Миллерово.
Самая дорогая колбаса оказалась в Таганроге, свинина и говядина — в Сальске. Шахты стали лидером по стоимости сметаны.
Ранее эксперт рассказала, что подорожает в Ростове-на-Дону после роста ключевой ставки.